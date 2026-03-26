S’il a évidemment explosé de joie après sa victoire folle contre Tommy Paul en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, rencontre au cours de laquelle il a sauvé quatre balles de match de suite dans le jeu décisif du troisième set, Arthur Fils n’est clairement pas rassasié.
Absent des courts pendant près de huit mois à cause d’une blessure importante au niveau du dos, le Français semble avoir passé un vrai cap dans son approche mentale des matchs et même plus globalement de sa carrière.
Pour s’en rendre compte, il suffit de lire ses propos, à la fois lucide et ambitieux, suite à cette première qualification pour le dernier carré dans un tournoi de cette envergure.
« Honnêtement, ça ne représente pas grand‐chose d’être en demi‐finales. Le plus important, c’est de gagner les matches, que ce soit une finale ou un premier tour. Je suis concentré sur le fait de gagner le prochain match face à Jiri, un très bon joueur. Mais si on revient six ou huit mois en arrière, quand j’étais blessé au dos, si on m’avait dit que j’allais jouer une demi‐finale à Miami, j’aurais signé tout de suite. Mais ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est le travail qu’on fait au quotidien, et grâce à ce travail, on obtient des opportunités et on arrive à les saisir » a déclaré Arthur Fils chez nos confrères de L’Équipe.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 18:33