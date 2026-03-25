La dernière fois qu’Arthur Fils a déclaré vouloir prendre sa revanche sur un adver­saire, il avait battu Félix Auger‐Aliassime en deux sets à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Cette fois opposé à l’Américain Tommy Paul pour une place dans le dernier carré du Miami Open (pas avant 1h30 ce jeudi), le Français a plus ou moins tenu le même discours chez nos confrères de L’Équipe. Ça promet !

Vous considérez‐vous meilleur qu’a­vant votre bles­sure ?

Oui, c’est sûr. Je me suis amélioré sur beau­coup de compar­ti­ments. J’ai gagné pas mal de matches. C’est cool, il y a beau­coup de positif. Mais il faut rester concentré comme ça pour aller cher­cher plus haut. Ce n’est pas facile, je joue contre des bons joueurs, quand on arrive en quarts de finale, tout le monde joue bien. Tommy Paul est en forme, il m’a battu une fois (Masters 1000 de Shanghai 2023). J’ai une revanche à prendre, on va voir ce que ça donne.