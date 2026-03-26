Après son exploit, Arthur est resté assez sobre d’au­tant qu’il n’a pas vrai­ment compris ce qu’il s’est passé comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je ne sais pas vrai­ment ce qu’il s’est passé ! J’ai juste dû croire en moi, c’était le plus impor­tant. Je pense qu’il a joué un très, très bon tennis, surtout dans le tie‐break jusqu’à 6–2. Je crois qu’il a fait quatre ou cinq coups gagnants, il jouait de manière incroyable. Je me suis simple­ment dit : OK, point par point, si j’ai de la chance je m’en sortirai, sinon ce n’est pas grave, ce n’est pas un drame. Il jouait mieux que moi, donc je devais juste me battre jusqu’au bout et voir ce qui allait se passer »

Maintenant, Arthur devra se remettre de ses émotions puis­qu’il ira défier le Tchèque Jiri Lehecka.

Ce sera la 4ème fois que les deux cham­pions vont s’af­fronter, le Tricolore mène 2 à 1.

Il a donc un léger avan­tage au niveau mental mais le Tchèque rejoue bien. On sait tout que quand il est en confiance il est capable de proposer un tennis de très haut‐niveau.