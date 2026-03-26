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Arthur Fils, sur sa remontée fantas­tique : « Je ne sais pas vrai­ment ce qu’il s’est passé ! J’ai juste dû croire en moi, c’était le plus important »

Par
Laurent Trupiano
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Après son exploit, Arthur est resté assez sobre d’au­tant qu’il n’a pas vrai­ment compris ce qu’il s’est passé comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je ne sais pas vrai­ment ce qu’il s’est passé ! J’ai juste dû croire en moi, c’était le plus impor­tant. Je pense qu’il a joué un très, très bon tennis, surtout dans le tie‐break jusqu’à 6–2. Je crois qu’il a fait quatre ou cinq coups gagnants, il jouait de manière incroyable. Je me suis simple­ment dit : OK, point par point, si j’ai de la chance je m’en sortirai, sinon ce n’est pas grave, ce n’est pas un drame. Il jouait mieux que moi, donc je devais juste me battre jusqu’au bout et voir ce qui allait se passer »

Maintenant, Arthur devra se remettre de ses émotions puis­qu’il ira défier le Tchèque Jiri Lehecka. 

Ce sera la 4ème fois que les deux cham­pions vont s’af­fronter, le Tricolore mène 2 à 1. 

Il a donc un léger avan­tage au niveau mental mais le Tchèque rejoue bien. On sait tout que quand il est en confiance il est capable de proposer un tennis de très haut‐niveau.

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 08:49

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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