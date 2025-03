12 jours après avoir rallié les quarts de finale sur le Masters 1000 d’Indian Wells (défaite au tie‐break du 3e set face à Medvedev), Arthur Fils n’est plus qu’à une victoire de réaliser la même perfor­mance à Miami.

Vainqueur de Fances Tiafoe suite à un énorme combat de 3h de jeu ce lundi, le Français va retrouver un certain Alexander Zverev en huitièmes de finale. Et même si ce dernier a pris un coup derrière la tête depuis sa défaite en finale de l’Open d’Australie, Arthur ne veut surtout pas le sous‐estimer.

« C’est le n°2 mondial, le meilleur joueur du moment forcé­ment (Sinner, n°1 mondial, est actuel­le­ment suspendu). Il va falloir que je m’emploie. C’est un très bon serveur, il joue très bien du fond du court. Pour gagner ce match, il faut que je fasse une copie presque parfaite. Après, on se connaît, on s’est joué trois fois l’année dernière. Je sais à quoi m’at­tendre, il sait à quoi s’at­tendre aussi. Je vais essayer de me battre jusqu’au bout et on va voir », a déclaré Fils chez nos confrères de L’Équipe.