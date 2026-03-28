Totalement surclassé par Jiri Lehecka en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Arthur Fils a tenté de trouvé des explications lors de son passage en conférence de presse d’après match.
« Je sais que, forcément, j’ai besoin de beaucoup d’énergie pour jouer mon meilleur tennis. Après, est‐ce que j’en ai besoin d’autant ? Je ne sais pas. C’est sûr que ça fait faire des matches de folie. Après, ça peut me coûter aussi parfois lors des matches suivants. Et comme j’ai dit, il faut que j’en parle avec l’équipe. J’étais un peu plus down aujourd’hui (vendredi). Mais ce sont les choses qui arrivent. C’est un équilibre qui n’est pas facile à trouver. Il faut qu’on trouve des solutions parce que je ne veux pas changer ma manière d’être. Il faut juste que je m’améliore. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 14:44