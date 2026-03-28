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Arthur Fils, surclassé par Jiri Lehecka en demi‐finales : « Il faut que j’en parle avec l’équipe »

Par
Thomas S
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Totalement surclassé par Jiri Lehecka en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Arthur Fils a tenté de trouvé des expli­ca­tions lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« Je sais que, forcé­ment, j’ai besoin de beau­coup d’énergie pour jouer mon meilleur tennis. Après, est‐ce que j’en ai besoin d’au­tant ? Je ne sais pas. C’est sûr que ça fait faire des matches de folie. Après, ça peut me coûter aussi parfois lors des matches suivants. Et comme j’ai dit, il faut que j’en parle avec l’équipe. J’étais un peu plus down aujourd’hui (vendredi). Mais ce sont les choses qui arrivent. C’est un équi­libre qui n’est pas facile à trouver. Il faut qu’on trouve des solu­tions parce que je ne veux pas changer ma manière d’être. Il faut juste que je m’améliore. »

Publié le samedi 28 mars 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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