Totalement surclassé par Jiri Lehecka en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Arthur Fils a tenté de trouvé des expli­ca­tions lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« Je sais que, forcé­ment, j’ai besoin de beau­coup d’énergie pour jouer mon meilleur tennis. Après, est‐ce que j’en ai besoin d’au­tant ? Je ne sais pas. C’est sûr que ça fait faire des matches de folie. Après, ça peut me coûter aussi parfois lors des matches suivants. Et comme j’ai dit, il faut que j’en parle avec l’équipe. J’étais un peu plus down aujourd’hui (vendredi). Mais ce sont les choses qui arrivent. C’est un équi­libre qui n’est pas facile à trouver. Il faut qu’on trouve des solu­tions parce que je ne veux pas changer ma manière d’être. Il faut juste que je m’améliore. »