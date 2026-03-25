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Arthur Fils, tombeur de Valentin Vacherot : « J’aurais pu devenir fou »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Revenu début février d’une bles­sure au dos qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus en forme du moment.

Grâce à sa victoire face au Monégasque Valentin Vacherot (6−4, 6–7 [4], 6–4), le Français s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami, réédi­tant sa perfor­mance d’Indian Wells et préser­vant ainsi l’intégralité de ses points acquis en mars 2025.

Dans des propos relayés par Eurosport, le 31e joueur mondial s’est montré satis­fait de sa réac­tion après la perte du tie‐break du deuxième set, marqué par une double faute fatale.

« J’ai très bien géré menta­le­ment. J’aurais pu devenir fou après avoir perdu la 2e manche (6−7). Je suis resté ‘là’, j’ai joué et je suis super heureux avec le résultat. »

Désormais, Arthur Fils voit plus grand et vise une première demi‐finale en Masters 1000. Pour y parvenir, il devra se défaire de l’Américain Tommy Paul (23e mondial), qui s’était imposé lors de leur unique affron­te­ment en 2023 à Shanghai.

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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