Revenu début février d’une blessure au dos qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus en forme du moment.
Grâce à sa victoire face au Monégasque Valentin Vacherot (6−4, 6–7 [4], 6–4), le Français s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami, rééditant sa performance d’Indian Wells et préservant ainsi l’intégralité de ses points acquis en mars 2025.
Dans des propos relayés par Eurosport, le 31e joueur mondial s’est montré satisfait de sa réaction après la perte du tie‐break du deuxième set, marqué par une double faute fatale.
« J’ai très bien géré mentalement. J’aurais pu devenir fou après avoir perdu la 2e manche (6−7). Je suis resté ‘là’, j’ai joué et je suis super heureux avec le résultat. »
Désormais, Arthur Fils voit plus grand et vise une première demi‐finale en Masters 1000. Pour y parvenir, il devra se défaire de l’Américain Tommy Paul (23e mondial), qui s’était imposé lors de leur unique affrontement en 2023 à Shanghai.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 09:58