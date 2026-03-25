Revenu début février d’une bles­sure au dos qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus en forme du moment.

Grâce à sa victoire face au Monégasque Valentin Vacherot (6−4, 6–7 [4], 6–4), le Français s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami, réédi­tant sa perfor­mance d’Indian Wells et préser­vant ainsi l’intégralité de ses points acquis en mars 2025.

Dans des propos relayés par Eurosport, le 31e joueur mondial s’est montré satis­fait de sa réac­tion après la perte du tie‐break du deuxième set, marqué par une double faute fatale.

« J’ai très bien géré menta­le­ment. J’aurais pu devenir fou après avoir perdu la 2e manche (6−7). Je suis resté ‘là’, j’ai joué et je suis super heureux avec le résultat. »

Désormais, Arthur Fils voit plus grand et vise une première demi‐finale en Masters 1000. Pour y parvenir, il devra se défaire de l’Américain Tommy Paul (23e mondial), qui s’était imposé lors de leur unique affron­te­ment en 2023 à Shanghai.