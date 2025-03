En s’of­frant Alexander Zverev mercredi, Arthur Fils est devenu le troi­sième joueur fran­çais après Yannick Noah et Gaël Monfils à se quali­fier pour les quarts de finale des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami la même année. Mais le joueur de 20 ans est loin d’être rassasié.

« C’est cool. Après, un quart de finale… On se dit toujours que c’est bien mais ça ne veut pas dire grand‐chose. Ce n’est qu’un quart, ce qu’on veut c’est faire des demies, des finales, gagner des titres, pas faire quart de finale toutes les semaines. Même si j’ai gagné trois matches ici et que je suis content de l’avoir fait. Si je peux aller plus loin, je ne vais pas me gêner », a déclaré le numéro 1 fran­çais et 18e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Pour tenter de s’of­frir une place dans le dernier carré, Fils affron­tera un autre grand espoir du tennis mondial en la personne de Jakub Mensik, déjà 54e mondial à 19 ans.