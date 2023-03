Beaucoup de joueurs, profes­sion­nels ou amateurs, se recon­naî­tront sûre­ment à travers cette décla­ra­tion de Felix Auger‐Aliassime, faite après sa victoire sur Thiago Monteiro à Miami (7–6[5], 7–6[8]).

« Quand je dis que c’est une rela­tion d’amour et de haine, la haine vient du fait que je déteste perdre en tant que compé­ti­teur. Cela fait partie inté­grante du tennis, chaque semaine. Il est très diffi­cile de gagner, d’ob­tenir un titre, alors la plupart du temps, on finit par perdre. Ensuite, je retourne à l’en­traî­ne­ment et j’aime à nouveau le tennis. Je suis très heureux de mon niveau de jeu et de ma carrière, et je me sens privi­légié de pouvoir me consa­crer à ce sport. C’est un rêve devenu réalité », a confié le 6e joueur mondial, opposé à Francisco Cerundolo au 3e tour du Masters 1000 floridien.