100e joueur mondial cette semaine et qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Miami après une victoire face au Brésilien Felipe Meligeni Alves (6−3, 1–6, 6–4), Facundo Bagnis va avoir la malchance ou le privi­lège affronter pour la quatrième fois de sa carrière Carlos Alcaraz (mené 0–3).

Interrogé sur les qualités de l’Espagnol après la rencontre, l’Argentin a estimé n’avoir jamais affronté un adver­saire aussi puis­sant dans toute sa carrière.

« En termes de tennis, ce qui m’a le plus surpris chez lui, c’est sa puis­sance physique combinée à la puis­sance de ses coups. Je n’avais jamais joué contre un adver­saire doté d’une telle puis­sance. Je l’ai remarqué la dernière fois que j’ai joué, alors qu’il était déjà dans le Top 10 (en juillet dernier, à Umag). Je l’avais déjà joué deux fois, mais au niveau Challenger, on voyait déjà que c’était un joyau, mais qu’il fallait le polir un peu. En dehors du court, ce qui me surprend le plus, c’est son humi­lité et sa façon de travailler et de se lier avec son équipe. Il est attentif, c’est quel­qu’un de très gentil et je suis content pour lui. »