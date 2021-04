Roberto Bautista Agut et Jannik Sinner se sont livrés une énorme batailles en demies à Miami, fina­le­ment remportée par l’Italien : 5–7, 6–4, 6–4. L’Espagnol était frustré à la fin du match tant il pense être passé proche d’une deuxième finale en Masters 1000. Mais le tennis est un sport à part…

« Les condi­tions n’étaient pas faciles, il y avait beau­coup de vent et la balle bougeait beau­coup. Cela nous a fait commettre des erreurs. Vraiment, sans me sentir parti­cu­liè­re­ment à l’aise avec mon jeu aujourd’hui, j’étais très proche de gagner. Je pense que cela m’a échappé surtout dans les deux derniers sets, où j’ai eu une chance de gagner le match. Des petits détails ont fait pencher la balance de son côté, le tennis est fou et parfois un point peut tout changer. Il a incroya­ble­ment bien joué à la fin du troi­sième set et je ne peux que le féli­citer », a assuré Bautista Agut en confé­rence de presse.