La statis­tique peut paraître anec­do­tique mais elle reflète assez bien le chan­ge­ment qu’est en train de vire le circuit. Sur les huit joueurs quali­fiés pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami, seul Roberto Bautista a plus de 30 ans (32 ans) et aucun autre ne dépasse les 25 ans. Le plus jeune étant l’Italien Jannik Sinner.

Le rajeu­nis­se­ment, c’est maintenant.