Roberto Bautista Agut peut être satis­fait. Vainqueur sans trem­bler de Daniil Medvedev en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6–4, 6–2), l’Espagnol, et futur top 10, est revenu sur ce succès lors de la confé­rence de presse d’après match.

« La ques­tion du clas­se­ment n’est pas quelque chose à laquelle je pense en ce moment. La seule chose que je veux, c’est de conti­nuer à travailler dur pour me donner l’op­por­tu­nité de jouer des matchs comme aujourd’hui. J’aime vrai­ment jouer contre les meilleurs, c’est ce que je préfère fina­le­ment. Aujourd’hui (jeudi), j’ai joué comme un joueur complet, et c’est toujours agréable de se sentir compé­titif et de jouer au niveau que j’ai atteint. Cela a été l’une des grandes victoires de ma carrière. »