Vainqueur sur le fil de John Isner après une belle bataille en huitièmes de finale, Roberto Bautista Agut a montré un visage qu’on ne lui connais­sait au cours de la rencontre. Agacé par un spec­ta­teur visi­ble­ment très taquin et provo­ca­teur, l’Espagnol a dégou­pillé en deman­dant à ce premier de descendre sur le court avant de l’in­sulter copieusement.

Une scène assez marquante venant d’un joueur aussi calme. Il s’est d’ailleurs expliqué en confé­rence de presse d’après match : « Je suis quel­qu’un de calme mais cet homme m’a dérangé plusieurs fois au cours de ma carrière et j’ai perdu patience, je n’en pouvais plus. Et je ne l’ai pas expulsé du terrain, John l’a expulsé. Ce qu’il faisait en criant après chacune de mes fautes était impoli, et j’ai perdu patience. Je n’au­rais pas dû réagir comme cela mais avec la tension du match, je me suis énervé. »