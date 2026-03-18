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Ben Shelton, 9e mondial : « À Indian Wells, je me réveillais chaque matin avec l’im­pres­sion de ne pas pouvoir tenir debout »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par son jeune compa­triote Learner Tien au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Ben Shelton veut rebondir à Miami, où il avait été éliminé dès son entrée en lice l’an dernier. 

Dans des propos rapportés par Punto de Break avant le début du tournoi flori­dien, le 9e joueur mondial a expliqué être enfin remis de l’in­fec­tion virale qui l’a énor­mé­ment gêné en Californie. 

« Je me réveillais chaque matin avec l’im­pres­sion de ne pas pouvoir tenir debout et sans énergie. J’espère pouvoir faire un bon tournoi ici, car je pense que les condi­tions conviennent bien à mon jeu. Quand j’ai débuté sur le circuit, je n’aimais pas les courts rapides, j’avais l’impression de ne pas avoir le temps de déve­lopper mon jeu. Mais avec le temps, je me sens de plus en plus à l’aise avec le rebond bas et la vitesse du court. »

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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