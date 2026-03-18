Battu par son jeune compatriote Learner Tien au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Ben Shelton veut rebondir à Miami, où il avait été éliminé dès son entrée en lice l’an dernier.
Dans des propos rapportés par Punto de Break avant le début du tournoi floridien, le 9e joueur mondial a expliqué être enfin remis de l’infection virale qui l’a énormément gêné en Californie.
« Je me réveillais chaque matin avec l’impression de ne pas pouvoir tenir debout et sans énergie. J’espère pouvoir faire un bon tournoi ici, car je pense que les conditions conviennent bien à mon jeu. Quand j’ai débuté sur le circuit, je n’aimais pas les courts rapides, j’avais l’impression de ne pas avoir le temps de développer mon jeu. Mais avec le temps, je me sens de plus en plus à l’aise avec le rebond bas et la vitesse du court. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 14:40