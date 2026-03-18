Battu par son jeune compa­triote Learner Tien au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Ben Shelton veut rebondir à Miami, où il avait été éliminé dès son entrée en lice l’an dernier.

Dans des propos rapportés par Punto de Break avant le début du tournoi flori­dien, le 9e joueur mondial a expliqué être enfin remis de l’in­fec­tion virale qui l’a énor­mé­ment gêné en Californie.

« Je me réveillais chaque matin avec l’im­pres­sion de ne pas pouvoir tenir debout et sans énergie. J’espère pouvoir faire un bon tournoi ici, car je pense que les condi­tions conviennent bien à mon jeu. Quand j’ai débuté sur le circuit, je n’aimais pas les courts rapides, j’avais l’impression de ne pas avoir le temps de déve­lopper mon jeu. Mais avec le temps, je me sens de plus en plus à l’aise avec le rebond bas et la vitesse du court. »