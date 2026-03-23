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Benoît Maylin, après la défaite d’Alcaraz : « J’ai eu l’im­pres­sion de revoir Federer »

Par
Baptiste Mulatier
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Magnifique tombeur de Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Sebastian Korda a remporté sa deuxième victoire en six duels contre l’Espagnol, après Monte‐Carlo en 2022. 

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a insisté sur la perfor­mance de l’Américain, 36e mondial, plutôt que sur la défaite du numéro 1 mondial. 

« Sublime, tout simple­ment. J’ai eu l’impression de revoir Federer. Tout semblait facile pour Korda, qui a créé, varié, joué en demi volée. Et il fallait rester à ce niveau, car Alcaraz était en embus­cade. Jamais il n’avait battu un numéro 1 mondial. Et ce fut beau. Bravo. »

En huitièmes de finale, Korda affron­tera le qualifié espa­gnol Martin Landaluce (151e mondial). 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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