Magnifique tombeur de Carlos Alcaraz au troisième tour du Masters 1000 de Miami, Sebastian Korda a remporté sa deuxième victoire en six duels contre l’Espagnol, après Monte‐Carlo en 2022.
Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin a insisté sur la performance de l’Américain, 36e mondial, plutôt que sur la défaite du numéro 1 mondial.
« Sublime, tout simplement. J’ai eu l’impression de revoir Federer. Tout semblait facile pour Korda, qui a créé, varié, joué en demi volée. Et il fallait rester à ce niveau, car Alcaraz était en embuscade. Jamais il n’avait battu un numéro 1 mondial. Et ce fut beau. Bravo. »
Sublime, tout simplement.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 22, 2026
J’ai eu l’impression de revoir Federer.
Tout semblait facile pour Korda, qui a créé, varié, joué en demi volée.
Et il fallait rester à ce niveau, car Alcaraz était en embuscade.
6⁄3 5⁄7 6⁄4
Jamais il n’avait battu un n°1.
Et ce fut beau.
Bravo. pic.twitter.com/a1VLoToCyx
En huitièmes de finale, Korda affrontera le qualifié espagnol Martin Landaluce (151e mondial).
Publié le lundi 23 mars 2026 à 12:29