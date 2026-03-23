Magnifique tombeur de Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Sebastian Korda a remporté sa deuxième victoire en six duels contre l’Espagnol, après Monte‐Carlo en 2022.

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a insisté sur la perfor­mance de l’Américain, 36e mondial, plutôt que sur la défaite du numéro 1 mondial.

« Sublime, tout simple­ment. J’ai eu l’impression de revoir Federer. Tout semblait facile pour Korda, qui a créé, varié, joué en demi volée. Et il fallait rester à ce niveau, car Alcaraz était en embus­cade. Jamais il n’avait battu un numéro 1 mondial. Et ce fut beau. Bravo. »

Sublime, tout simple­ment.

J’ai eu l’impression de revoir Federer.

Tout semblait facile pour Korda, qui a créé, varié, joué en demi volée.

Et il fallait rester à ce niveau, car Alcaraz était en embus­cade.



6⁄ 3 5⁄ 7 6⁄ 4



Jamais il n’avait battu un n°1.

Et ce fut beau.

Bravo. pic.twitter.com/a1VLoToCyx — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 22, 2026

En huitièmes de finale, Korda affron­tera le qualifié espa­gnol Martin Landaluce (151e mondial).