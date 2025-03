Partout où il se déplace, Joao Fonseca peut compter sur le fervent soutien des fans brési­liens, en attente d’un succes­seur à « Guga » Kuerten depuis vingt ans.

S’il s’est incliné en trois sets face à Alex de Minaur au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami (5−7, 7–5, 6–3, en 2h33 de jeu), l’in­ten­sité du combat et l’am­biance élec­trique ont conquis tous les fans et obser­va­teurs de tennis.

WARRIOR MODE 🔛@alexdeminaur finishes off an elec­tric third‐round victory over Joao Fonseca. #MiamiOpen pic.twitter.com/yz1iCee0Ha