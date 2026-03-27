Après la sévère défaite de Fils en demi‐finale, on est passé chez certains spécialistes des louanges aux critiques acerbes. Cette situation Benoit Maylin ne l’accepte pas, et il l’a fait savoir avec une sortie « rageuse ».
En effet, si Arthur a pu être rattrapé par l’enjeu, il était aussi clairement à bout de force après les luttes acharnées de ses matchs précédents. C’est aussi sur ce point qu’insiste notre confrère.
😡Je suis dégoûté par ces rageux, ces obtus du bulbe, qui jugent sans avoir quitté leur canapé, vautrés dans leur médiocrité, qui ne savent pas l’enfer de jouer à Miami à cette période, les efforts énormes pour revenir à ce niveau après 7 mois de doute…— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 27, 2026
Vous ne méritez pas Fils.
« Je suis dégoûté par ces rageux, ces obtus du bulbe, qui jugent sans avoir quitté leur canapé, vautrés dans leur médiocrité, qui ne savent pas l’enfer de jouer à Miami à cette période, les efforts énormes pour revenir à ce niveau après 7 mois de doute… Vous ne méritez pas Fils »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 22:20