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Benoit Maylin défend Arthur Fils face aux critiques : « Je suis dégoûté par ces rageux, ces obtus du bulbe, qui jugent sans avoir quitté leur canapé, vautrés dans leur médio­crité, qui ne savent pas l’enfer de jouer à Miami à cette période… »

Par
Jean Muller
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Après la sévère défaite de Fils en demi‐finale, on est passé chez certains spécia­listes des louanges aux critiques acerbes. Cette situa­tion Benoit Maylin ne l’ac­cepte pas, et il l’a fait savoir avec une sortie « rageuse ». 

En effet, si Arthur a pu être rattrapé par l’enjeu, il était aussi clai­re­ment à bout de force après les luttes achar­nées de ses matchs précé­dents. C’est aussi sur ce point qu’in­siste notre confrère.

« Je suis dégoûté par ces rageux, ces obtus du bulbe, qui jugent sans avoir quitté leur canapé, vautrés dans leur médio­crité, qui ne savent pas l’enfer de jouer à Miami à cette période, les efforts énormes pour revenir à ce niveau après 7 mois de doute… Vous ne méritez pas Fils »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 22:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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