Après la sévère défaite de Fils en demi‐finale, on est passé chez certains spécia­listes des louanges aux critiques acerbes. Cette situa­tion Benoit Maylin ne l’ac­cepte pas, et il l’a fait savoir avec une sortie « rageuse ».

En effet, si Arthur a pu être rattrapé par l’enjeu, il était aussi clai­re­ment à bout de force après les luttes achar­nées de ses matchs précé­dents. C’est aussi sur ce point qu’in­siste notre confrère.

😡Je suis dégoûté par ces rageux, ces obtus du bulbe, qui jugent sans avoir quitté leur canapé, vautrés dans leur médio­crité, qui ne savent pas l’enfer de jouer à Miami à cette période, les efforts énormes pour revenir à ce niveau après 7 mois de doute…

Vous ne méritez pas Fils. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 27, 2026

« Je suis dégoûté par ces rageux, ces obtus du bulbe, qui jugent sans avoir quitté leur canapé, vautrés dans leur médio­crité, qui ne savent pas l’enfer de jouer à Miami à cette période, les efforts énormes pour revenir à ce niveau après 7 mois de doute… Vous ne méritez pas Fils »