Présent sur le Masters 1000 de Miami pour la première fois depuis 2019, Novak Djokovic, qui sera opposé à l’Australien Hijikata pour son entrée en lice, a une idée derrière la tête.

En effet, même si le Serbe ne dirait pas non à un septième sacre sur le tournoi flori­dien, un 41e en Masters 1000 et un 100e en carrière, l’ob­jectif n’est pas là pour notre confrère Benoît Maylin. Explications.

« Qu’est‐ce qu’on peut attendre de Djokovic à Miami ? Lui qui reste sur trois défaites d’af­filée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis sept ans. Lui qui, comme Agassi, a gagné ce tournoi six fois mais à une époque où le tournoi se jouait sur un autre site. D’ailleurs depuis le démé­na­ge­ment de l’épreuve dans un stade de foot, Novak a surtout brillé par son absence, Covid oblige, n’y parti­ci­pant qu’une seule fois, en 2019, pour une élimi­na­tion en huitièmes de finale. Alors qu’est‐ce qu’il fait là ? Djokovic est un malin, il se connaît par coeur. Il est en Floride pour jouer, pas pour gagner. Il est là pour préparer Roland‐Garros et Wimbledon parce que s’il à Paris, il aura gagné au moins quatre fois tous les Grands Chelems. Et s’il n’y arrive pas, il y aura Wimbledon derrière où il a toujours été en finale depuis 2018. Et pour cela, il doit garder le rythme. Après s’il veut gagner Miami, il ne va pas se gêner mais c’est trop préma­turé, trop tôt, je n’y crois pas. En revanche, fin mai, il sera prêt. On parie ? »