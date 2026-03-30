Tombeur de Jiri Lehecka en finale du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4), Jannik Sinner est devenu le premier joueur de l’his­toire à réaliser le Double Sunshine (doublé Indian Wells‐Miami) sans concéder le moindre set.

Dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a insisté sur la supé­rio­rité de l’Italien et n’a pas caché un certain ennui.

« Je me suis bien emmerdé. De toute façon, ne se posait pas la ques­tion pour Sinner, on savait qu’il avait ce niveau contre un ‘sous Sinner’. Je ne sais pas ce que Lehecka peut faire face à Sinner, parce que de toute façon il joue pareil mais en beau­coup moins bien : avec moins de sécu­rité, moins de varia­tion. Il ne perd pas son service du tournoi et dès son deuxième jeu de service contre Sinner, il se fait breaker. Je me suis emmerdé car Sinner est au‐dessus, pas de problème, mais il réalise son Double Sunshine en ayant battu Zverev deux fois, le seul top 10 qu’il a battu sur l’en­semble du mois de mars. Il affronte des joueurs qui ne sont pas à son niveau. Je m’emmerde car Alcaraz et Sinner sont au‐dessus et comme on ne les a pas vus en finale l’un contre l’autre depuis le début de la saison, on s’emmerde. Merci Djokovic d’exister encore parce qu’il n’y a rien ! Tu sais très bien que les autres n’ont pas ce niveau. Lehecka, très bien, il a fait son tournoi, il est 14e mondial, mais il ne gagnera pas un Grand Chelem. Si, déjà, il gagne un Masters 1000… Je ne vois pas trop comment c’est possible. Je n’at­ten­dais rien de cette finale. Je ne savais pas ce que pouvait faire Lehecka. Réaliser le Double Sunshine, c’est extra­or­di­naire. Mais où sont les autres ? »