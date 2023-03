Benoît Paire sourit à nouveau !

Après des mois et des années de galère à lutter contre ses démons, le Tricolore s’est qualifié ce mardi pour le tableau prin­cipal du Masters 1000 de Miami en battant le 94e mondial, Thanasi Kokkinakis, quelques jours seule­ment après avoir remporté le Challenger de Puerto Vallarta, au Mexique.

De passage chez nos confrères de L’Équipe, Benoît est revenu sur cette grosse période de doute.

« Je n’ai jamais pensé à arrêter. Faire des pauses oui parce que je sentais que ma tête n’al­lait pas bien. Tout n’est pas encore revenu. Oui je fais des bons résul­tats, j’ai gagné un Challenger, je me qualifie pour un Masters 1000 mais j’étais 18e mondial donc pour moi il reste encore beau­coup d’étapes à fran­chir pour pouvoir dire que je suis vrai­ment revenu. Là mon niveau est bon, ce qu’il faut main­te­nant c’est enchaîner, arriver à gagner le plus de matches possibles pour me retrouver le plus rapi­de­ment possible dans les 100 afin de refaire les tour­nois qui me plaisent le plus. Ce qui a été dur pour moi ç’a été de jouer un Challenger par exemple à Waco (Texas) alors que pendant ce temps, il y avait Dubaï et Acapulco des tour­nois que je joue depuis douze‐treize ans. Pour l’ins­tant, je ne suis pas encore dans les tableaux de tous les grands tour­nois et des Grands Chelems donc ça passe par essayer de trouver ce niveau sur les Challengers pour en gagner et revenir le plus rapi­de­ment possible. »