Sous pres­sion au Masters 1000 de Miami où il défend les 190 points de son quart de finale de la saison passée, Matteo Berrettini répond parfai­te­ment aux attentes pour le moment. Au deuxième tour, le 68e joueur mondial s’est défait d’Alexander Bublik, dans une victoire pleine d’au­to­rité (6−4,6−4).

Le fina­liste de Wimbledon 2021 est revenu sur sa pres­ta­tion, dans des propos relayés par Tennis World Italia.

« J’ai eu l’im­pres­sion d’avoir disputé un excellent match, et pour le battre, il faut forcé­ment bien jouer. C’est un joueur atypique, mais très, très fort. Mais au‐delà de tout ça, ce qui me rend vrai­ment heureux, c’est que j’ai pris du plaisir dans la lutte, dans la comba­ti­vité, mais aussi à saisir les occa­sions de break. Tout ça, c’est ce que j’aime faire, et quand je me sens comme ça, c’est vrai­ment une joie, pour moi, mais j’es­père aussi pour les gens qui me regardent, donc c’est la bonne voie ».

Au troi­sième tour, il croi­sera la route du Monégasque Valentin Vacherot.