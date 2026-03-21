Sous pression au Masters 1000 de Miami où il défend les 190 points de son quart de finale de la saison passée, Matteo Berrettini répond parfaitement aux attentes pour le moment. Au deuxième tour, le 68e joueur mondial s’est défait d’Alexander Bublik, dans une victoire pleine d’autorité (6−4,6−4).
Le finaliste de Wimbledon 2021 est revenu sur sa prestation, dans des propos relayés par Tennis World Italia.
« J’ai eu l’impression d’avoir disputé un excellent match, et pour le battre, il faut forcément bien jouer. C’est un joueur atypique, mais très, très fort. Mais au‐delà de tout ça, ce qui me rend vraiment heureux, c’est que j’ai pris du plaisir dans la lutte, dans la combativité, mais aussi à saisir les occasions de break. Tout ça, c’est ce que j’aime faire, et quand je me sens comme ça, c’est vraiment une joie, pour moi, mais j’espère aussi pour les gens qui me regardent, donc c’est la bonne voie ».
Au troisième tour, il croisera la route du Monégasque Valentin Vacherot.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 15:23