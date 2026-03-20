Tombeur du Français Alexandre Muller au premier tour du Masters 1000 de Miami, Matteo Berrettini s’apprête désor­mais à défier Alexander Bublik, un adver­saire qu’il n’a plus affronté depuis… 2017.

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Italien s’est exprimé sur le style atypique du fantasque 11e joueur mondial, lais­sant même planer l’idée d’un coup surprise.

« Bublik a un style de jeu tota­le­ment diffé­rent du mien, je ne pense pas avoir déjà fait un service à la cuillère de ma vie alors que lui adore ça ! Depuis un an, cepen­dant, il a commencé à remporter beau­coup de matchs : il a gagné de nombreux tour­nois, il est dans le top 10 (11e, ndlr) et c’est l’un des meilleurs en ce moment. Les jeux de service seront très impor­tants, nous nous connais­sons bien et ce sera une grande bataille. Devrais‐je faire un service à la cuillère pour le surprendre ? Oui, peut‐être que oui, juste pour voir sa tête !»