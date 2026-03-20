Tombeur du Français Alexandre Muller au premier tour du Masters 1000 de Miami, Matteo Berrettini s’apprête désormais à défier Alexander Bublik, un adversaire qu’il n’a plus affronté depuis… 2017.
Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Italien s’est exprimé sur le style atypique du fantasque 11e joueur mondial, laissant même planer l’idée d’un coup surprise.
« Bublik a un style de jeu totalement différent du mien, je ne pense pas avoir déjà fait un service à la cuillère de ma vie alors que lui adore ça ! Depuis un an, cependant, il a commencé à remporter beaucoup de matchs : il a gagné de nombreux tournois, il est dans le top 10 (11e, ndlr) et c’est l’un des meilleurs en ce moment. Les jeux de service seront très importants, nous nous connaissons bien et ce sera une grande bataille. Devrais‐je faire un service à la cuillère pour le surprendre ? Oui, peut‐être que oui, juste pour voir sa tête !»
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 15:29