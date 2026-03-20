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Berrettini, avant d’af­fronter Bublik : « Juste pour voir sa tête, je vais peut‐être tenter ce coup pour la première fois de ma vie ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur du Français Alexandre Muller au premier tour du Masters 1000 de Miami, Matteo Berrettini s’apprête désor­mais à défier Alexander Bublik, un adver­saire qu’il n’a plus affronté depuis… 2017.

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Italien s’est exprimé sur le style atypique du fantasque 11e joueur mondial, lais­sant même planer l’idée d’un coup surprise.

« Bublik a un style de jeu tota­le­ment diffé­rent du mien, je ne pense pas avoir déjà fait un service à la cuillère de ma vie alors que lui adore ça ! Depuis un an, cepen­dant, il a commencé à remporter beau­coup de matchs : il a gagné de nombreux tour­nois, il est dans le top 10 (11e, ndlr) et c’est l’un des meilleurs en ce moment. Les jeux de service seront très impor­tants, nous nous connais­sons bien et ce sera une grande bataille. Devrais‐je faire un service à la cuillère pour le surprendre ? Oui, peut‐être que oui, juste pour voir sa tête !»

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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