S’il a sauvé six balles de sets dans la deuxième manche, qu’il a remporté pour revenir à un set partout, Matteo Berrettini a fini par céder face à Taylor Fritz en quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Il était déçu du résultat mais fier de sa perfor­mance au micro de Sky Sports.

« Ieri è stata una bella serata, contro Fritz è stato un match di altis­simo livello seppur con un finale amaro, visto che ho perso. Secondo me ho giocato una delle mie migliori partite di sempre su questa super­ficie, ma Taylor è stato impres­sio­nante.

Lui è sempre…



« C’était un match de très haut niveau, même si la fin a été amère puisque j’ai perdu. À mon avis, j’ai joué l’un de mes meilleurs matchs sur cette surface, mais Taylor a été impres­sion­nant. Il est toujours numéro 4 mondial, c’est normal. Mais j’ai beau­coup de fierté, jouer à armes égales avec un joueur comme lui n’est pas quelque chose d’ac­quis, même si je ressens de la décep­tion. Les six balles de match sauvées dans le deuxième set ? Je ne me souve­nais même pas du nombre, je pensais que c’était cinq. Je me suis juste dit de me battre et de ne pas lâcher, je sentais que je jouais bien même si je prenais peut‐être moins de points que je n’au­rais pu. »