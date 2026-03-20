De passage dans le podcast de l’ancien numéro Andy Roddick, l’ex‐4e joueur mondial James Blake, actuel directeur du Masters 1000 de Miami, a évoqué l’engouement presque irréel autour du phénomène brésilien Joao Fonseca (39e mondial à 19 ans).
« J’ai appris l’année dernière, j’ai retenu la leçon, que Joao Fonseca est unique ici à Miami. Nous avons eu d’incroyables tableaux ici. Nous avons eu Roger, Rafa, Novak, tous les meilleurs joueurs. Nous avons eu Juan Martin del Potro, qui était extrêmement populaire. Mais Fonseca est différent. Je n’avais jamais reçu d’avertissement de sécurité pour aucun d’entre eux comme cela s’est passé avec lui l’année dernière. Cet engouement est différent. »
“He’s one of one here” 🇧🇷💥— Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) March 20, 2026
Is the Fonseca hype in Miami bigger than that of Federer, Nadal, and Djokovic?!
Tonight he’ll face off against Carlos Alcaraz on Stadium Court and the energy is going to be electric ⚡️
Want more behind‐the‐scenes from Miami Open Tournament Director… pic.twitter.com/zVBQquEhTr
Le duel entre Joao Fonseca et Carlos Alcaraz au deuxième tour s’annonce explosif, sur le court et en tribunes !
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 17:39