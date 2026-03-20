De passage dans le podcast de l’an­cien numéro Andy Roddick, l’ex‐4e joueur mondial James Blake, actuel direc­teur du Masters 1000 de Miami, a évoqué l’en­goue­ment presque irréel autour du phéno­mène brési­lien Joao Fonseca (39e mondial à 19 ans).

« J’ai appris l’année dernière, j’ai retenu la leçon, que Joao Fonseca est unique ici à Miami. Nous avons eu d’in­croyables tableaux ici. Nous avons eu Roger, Rafa, Novak, tous les meilleurs joueurs. Nous avons eu Juan Martin del Potro, qui était extrê­me­ment popu­laire. Mais Fonseca est diffé­rent. Je n’avais jamais reçu d’aver­tis­se­ment de sécu­rité pour aucun d’entre eux comme cela s’est passé avec lui l’année dernière. Cet engoue­ment est différent. »

“He’s one of one here” 🇧🇷💥



Is the Fonseca hype in Miami bigger than that of Federer, Nadal, and Djokovic?!



Tonight he’ll face off against Carlos Alcaraz on Stadium Court and the energy is going to be elec­tric ⚡️



Want more behind‐the‐scenes from Miami Open Tournament Director… pic.twitter.com/zVBQquEhTr — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) March 20, 2026

Le duel entre Joao Fonseca et Carlos Alcaraz au deuxième tour s’an­nonce explosif, sur le court et en tribunes !