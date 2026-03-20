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Blake, direc­teur du tournoi, sur Fonseca : « Je n’ai jamais vu ça. Nous avons eu Federer, Nadal, Djokovic, tous les meilleurs joueurs, mais Joao est différent »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast de l’an­cien numéro Andy Roddick, l’ex‐4e joueur mondial James Blake, actuel direc­teur du Masters 1000 de Miami, a évoqué l’en­goue­ment presque irréel autour du phéno­mène brési­lien Joao Fonseca (39e mondial à 19 ans). 

« J’ai appris l’année dernière, j’ai retenu la leçon, que Joao Fonseca est unique ici à Miami. Nous avons eu d’in­croyables tableaux ici. Nous avons eu Roger, Rafa, Novak, tous les meilleurs joueurs. Nous avons eu Juan Martin del Potro, qui était extrê­me­ment popu­laire. Mais Fonseca est diffé­rent. Je n’avais jamais reçu d’aver­tis­se­ment de sécu­rité pour aucun d’entre eux comme cela s’est passé avec lui l’année dernière. Cet engoue­ment est différent. »

Le duel entre Joao Fonseca et Carlos Alcaraz au deuxième tour s’an­nonce explosif, sur le court et en tribunes !

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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