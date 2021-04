Le direc­teur du tournoi de Miami et ancien joueur, James Blake, s’est réjouit dans une inter­view accordée à l’ATP des perfor­mances de ses compa­triotes en Floride cette année. Frances Tiafoe, John Isner, Taylor Fritz ont atteint les huitièmes de finale et Sebastian Korda les quarts (défaite contre Andrey Rublev). Blake a osé une compa­raison avec une légende du tennis américain…

« Je suis direc­teur et aussi Américain, donc voir quatre Américains en huitièmes de finale, la première fois depuis long­temps, c’est génial ! Et ce qu’a fait ‘Seb’ Korda est abso­lu­ment incroyable. À seule­ment 20 ans, il a été plus qu’à la hauteur de l’oc­ca­sion. Il m’a rappelé Andy Roddick quand il a créé la surprise ici en battant Pete Sampras à l’Open de Miami il y a de nombreuses années… », a affirmé James Blake dans un entre­tien accordé à l’ATP. En 2001, le gros serveur, pas encore 20 ans, était sorti vain­queur de son duel contre Pete Sampras en 32èmes de finale à Miami, à la surprise générale.