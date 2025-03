Toujours autant actif sur Twitter, Boris Becker n’a pas hésité à répondre à une utili­sa­trice inconnue qui criti­quait le parti pris du public flori­dien pour Joao Fonseca lors de son match perdu face à Alex De Minaur au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami.

« Pas de haine envers Fonseca (baby GOAT) mais ce public ne devrait pas être auto­risé dans les gradins. On se croi­rait presque dans un putain de match de foot­ball, pas de tennis. Mon Dieu, je n’ai jamais rien vu de tel. Il n’y a presque pas de soutien pour De Minaur », a écrit celle qui compte 227 abon­nées sur le réseau social.

Une opinion que ne partage pas du tout l’an­cien cham­pion allemand.

Alexa, with all respect your abso­lu­tely wrong in your opinion !

Tennis 🎾 needs players who attract crowds and create atmos­phere like we have seen when Fonseca is playing…it was not against de Minaur but for the young kid from Brasil … https://t.co/XGG3wYnmv6