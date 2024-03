Avant d’af­fronter Carlos Alcaraz au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, le 64e mondial, Roberto Carballes Baena, n’a pas tari d’éloges au micro de l’ATP sur son compa­triote, qu’il connaît depuis plusieurs années.

« J’ai vu Carlitos jouer pour la première fois à Murcia. Il avait environ 15 ans et le terrain était bondé. On pouvait voir qu’il était très maigre et qu’il manquait de physique, mais il avait une vitesse de balle qui n’était pas normale pour quel­qu’un de son âge et on pouvait voir qu’il avait une menta­lité diffé­rente. La progres­sion qu’il a connue m’a surpris, car je pensais qu’il allait souf­frir physi­que­ment, mais en peu de temps, il est arrivé à un très haut niveau. Carlitos est toujours le même gars que j’ai connu quand il avait 15 ans. C’est un type génial, super simple, amical et toujours avec le sourire, il n’a pas beau­coup changé. »