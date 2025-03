Éliminé dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami (battu en trois sets par David Goffin), Carlos Alcaraz a fait part de son agace­ment pendant et après la rencontre à propos de la fameuse règle du chro­no­mètre entre les points.

Et comme il l’a répété à trois reprises en confé­rence de presse d’après match, cette règle est « ridi­cule ».

« Pas du tout, je n’ai pas perdu ma concen­tra­tion. J’ai juste dit à l’ar­bitre de chaise que la règle du temps était ridi­cule, ils veulent rendre le tennis un peu plus rapide, c’est sûr, mais les marges sont ridi­cules. J’ai terminé le point au filet et j’ai à peine eu le temps de faire mes routines, ni même pour le ramas­seur de balles de faire son travail. On voyait bien que l’ar­bitre était un peu perdu, qui’il ne savait pas vrai­ment quoi faire. Au final, on perd beau­coup plus de temps à aller cher­cher la serviette, c’est pour ça que je me suis plaint, parce que je trouve ridi­cule le temps que l’on a entre le moment où l’on termine le point et le moment où l’on demande de nouvelles balles. »