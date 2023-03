Titré à Indian Wells et favori à Miami où il défend son titre, Carlos Alcaraz vise le « Sunshine Double ». Sur sa lancée, il a marché sur Facundo Bagnis (6−0, 6–2) pour son entrée en lice avant de parler avec assu­rance de son adap­ta­tion de la Californie à la Floride.

« Après avoir gagné à Indian Wells, j’ai eu quelques jours avant de venir ici. Le lundi était un jour de voyage et je n’ai pas pu faire grand‐chose, mais c’est vrai que j’en ai profité pour aller à la NBA, me promener avec mon équipe et être avec eux, avec ma famille et mes amis à Miami. Ensuite, je me suis entraîné et je me suis concentré pour jouer mon premier match ici. En fin de compte, ce sont des condi­tions diffé­rentes. Un joueur de tennis doit s’ha­bi­tuer aux circons­tances chaque semaine. Ce qui diffé­rencie les très bons joueurs des bons joueurs de tennis, c’est la capa­cité de s’adapter d’une semaine à l’autre. Ces courts plus rapides me conviennent parfai­te­ment », a déclaré le numéro 1 mondial, opposé à Dusan Lajovic en 16es de finale.