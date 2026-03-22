En confé­rence de presse à Miami, après sa victoire face à João Fonseca lors de son entrée en lice, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur son compor­te­ment toujours très cour­tois sur le court avec ses adver­saires. Le numéro 1 mondial a d’ailleurs semblé surpris par la question.

Q. : « Lors des chan­ge­ments de côté, vous attendez géné­ra­le­ment un peu, puis vous laissez l’ad­ver­saire passer en premier. Est‐ce quelque chose qu’on vous a toujours appris à faire et que vous avez toujours fait ? »

CARLOS ALCARAZ : « Eh bien, pas vrai­ment. Pour être honnête, je n’y pense pas. C’est juste c’est une ques­tion de gentillesse. Je ne le fais pas seule­ment sur le court mais aussi en dehors, je laisse toujours passer les gens en premier. J’essaie d’être gentil, c’est tout. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense vrai­ment, pour être honnête. »

L’Espagnol affron­tera l’Américain Sebastian Korda (36e mondial) pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 floridien.

