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Carlos Alcaraz : « Honnêtement, je n’y pense pas. C’est juste c’est une ques­tion de gentillesse »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse à Miami, après sa victoire face à João Fonseca lors de son entrée en lice, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur son compor­te­ment toujours très cour­tois sur le court avec ses adver­saires. Le numéro 1 mondial a d’ailleurs semblé surpris par la question.

Q. : « Lors des chan­ge­ments de côté, vous attendez géné­ra­le­ment un peu, puis vous laissez l’ad­ver­saire passer en premier. Est‐ce quelque chose qu’on vous a toujours appris à faire et que vous avez toujours fait ? » 

CARLOS ALCARAZ : « Eh bien, pas vrai­ment. Pour être honnête, je n’y pense pas. C’est juste c’est une ques­tion de gentillesse. Je ne le fais pas seule­ment sur le court mais aussi en dehors, je laisse toujours passer les gens en premier. J’essaie d’être gentil, c’est tout. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense vrai­ment, pour être honnête. »

L’Espagnol affron­tera l’Américain Sebastian Korda (36e mondial) pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 floridien. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 16:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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