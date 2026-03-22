En conférence de presse à Miami, après sa victoire face à João Fonseca lors de son entrée en lice, Carlos Alcaraz a été interrogé sur son comportement toujours très courtois sur le court avec ses adversaires. Le numéro 1 mondial a d’ailleurs semblé surpris par la question.
Q. : « Lors des changements de côté, vous attendez généralement un peu, puis vous laissez l’adversaire passer en premier. Est‐ce quelque chose qu’on vous a toujours appris à faire et que vous avez toujours fait ? »
CARLOS ALCARAZ : « Eh bien, pas vraiment. Pour être honnête, je n’y pense pas. C’est juste c’est une question de gentillesse. Je ne le fais pas seulement sur le court mais aussi en dehors, je laisse toujours passer les gens en premier. J’essaie d’être gentil, c’est tout. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense vraiment, pour être honnête. »
L’Espagnol affrontera l’Américain Sebastian Korda (36e mondial) pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 floridien.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 16:42