S’il n’avait pas perdu contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz aurait pu retrouver Jannik Sinner en finale pour un 17e duel. Il espère que ce sera le cas lors du Masters 1000 de Miami.

« C’est évidem­ment pour cela que nous jouons et que nous travaillons. Nous essayons toujours d’être à 100 % pour arriver à ce moment‐là. Les gens veulent déjà voir un autre match entre nous et nous allons essayer que cela se produise à Miami. Nous étions déjà tout près à Indian Wells et nous verrons ici, mais j’espère que cette finale aura lieu. C’est une confron­ta­tion que j’aime », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.

A noter que l’Espagnol mène 10–6 dans ses face‐à‐face avec Sinner, et qu’il doit déjà affronter Joao Fonseca pour la première fois lors de son entrée en lice au deuxième tour. Le chemin est encore long.