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Carlos Alcaraz : « J’espère que cette finale aura lieu ici »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il n’avait pas perdu contre Daniil Medvedev à Indian Wells, Carlos Alcaraz aurait pu retrouver Jannik Sinner en finale pour un 17e duel. Il espère que ce sera le cas lors du Masters 1000 de Miami. 

« C’est évidem­ment pour cela que nous jouons et que nous travaillons. Nous essayons toujours d’être à 100 % pour arriver à ce moment‐là. Les gens veulent déjà voir un autre match entre nous et nous allons essayer que cela se produise à Miami. Nous étions déjà tout près à Indian Wells et nous verrons ici, mais j’espère que cette finale aura lieu. C’est une confron­ta­tion que j’aime », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.

A noter que l’Espagnol mène 10–6 dans ses face‐à‐face avec Sinner, et qu’il doit déjà affronter Joao Fonseca pour la première fois lors de son entrée en lice au deuxième tour. Le chemin est encore long. 

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 18:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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