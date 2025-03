De passage devant la presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami où il sera opposé à David Goffin, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur une éven­tuelle confron­ta­tion face à Novak Djokovic en demi‐finales, deux mois après sa défaite face au Serbe à l’Open d’Australie.

« Nous sommes dans la même partie de tableau, donc j’es­père que nous attein­drons tous les deux les demi‐finales. Comme je l’ai déjà dit, ce sont ces matchs qui attirent les fans de tennis, car je trouve que chaque match entre nous est un plaisir à regarder. Mais au final, c’est un Masters 1000. Il reste encore beau­coup de tours pour penser aux demi‐finales. Et dès le deuxième tour, il y a déjà des matchs vrai­ment sympas à regarder et diffi­ciles à jouer. On verra ce qui se passera dans le tournoi ces jours‐là. Bien sûr, pour gagner, il faut battre les meilleurs joueurs, comme Djokovic. Je vais essayer de me mettre en posi­tion de le faire. »