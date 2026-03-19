Casper Ruud n’est pas le premier et ne sera pas le dernier à subir la loi de Carlos Alcaraz.

Battu (6−1, 7–6) par le numéro 1 mondial en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells il y a quelques jours, le 12e joueur mondial s’est exprimé avant le début du tournoi de Miami au sujet de ses souve­nirs en Floride et de sa dernière confron­ta­tion face à Carlitos.

« J’ai atteint la finale ici en 2022. C’est un excellent souvenir, car c’était ma première finale en Masters 1000. Cela m’a permis d’aborder la saison sur terre battue en pleine confiance, et en fait, 2022 a proba­ble­ment été la meilleure année de ma carrière. Tout a commencé à Miami, alors j’es­père pouvoir faire de même cette année », a déclaré le Norvégien au micro de Tennis Tv avant de revenir sur sa défaite contre Alcaraz en Californie. « À Indian Wells, j’ai bien joué dans de nombreux matchs, et lors du deuxième set contre Alcaraz, on sait que si on ne joue pas de manière agres­sive, il va nous punir en retour. Ce fut un match diffi­cile pour moi, mais j’espère bien rejouer à Miami. »