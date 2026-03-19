Casper Ruud n’est pas le premier et ne sera pas le dernier à subir la loi de Carlos Alcaraz.
Battu (6−1, 7–6) par le numéro 1 mondial en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells il y a quelques jours, le 12e joueur mondial s’est exprimé avant le début du tournoi de Miami au sujet de ses souvenirs en Floride et de sa dernière confrontation face à Carlitos.
« J’ai atteint la finale ici en 2022. C’est un excellent souvenir, car c’était ma première finale en Masters 1000. Cela m’a permis d’aborder la saison sur terre battue en pleine confiance, et en fait, 2022 a probablement été la meilleure année de ma carrière. Tout a commencé à Miami, alors j’espère pouvoir faire de même cette année », a déclaré le Norvégien au micro de Tennis Tv avant de revenir sur sa défaite contre Alcaraz en Californie. « À Indian Wells, j’ai bien joué dans de nombreux matchs, et lors du deuxième set contre Alcaraz, on sait que si on ne joue pas de manière agressive, il va nous punir en retour. Ce fut un match difficile pour moi, mais j’espère bien rejouer à Miami. »
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 14:20