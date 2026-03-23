Alors qu’il restait sur un titre à Dubaï et une finale à Indian Wells, Daniil Medvedev a été stoppé dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami par un toujours redou­table Francisco Cerundolo, 19e mondial.

Balayé dans la première manche, puis breaké d’entrée dans le deuxième set, le Russe est pour­tant parvenu à renverser la dyna­mique pour recoller à une manche partout. Mais il a fina­le­ment cédé après 2h19 de jeu : 6–0, 4–6, 7–5.

L’Argentin a parfai­te­ment résumé la physio­nomie de la rencontre lors de son inter­view sur le court :

« C’était un super match. Super diffi­cile. C’était la première fois que je jouais contre Daniil, proba­ble­ment l’un des seuls joueurs contre qui je n’avais jamais joué sur le circuit. Je ne savais pas à quoi m’at­tendre. Je ne m’étais jamais entraîné avec lui. Je l’ai beau­coup vu jouer cette année. Il a fait une super saison jusqu’à présent. Je savais que ce serait super diffi­cile. Je ne m’at­ten­dais pas à mener 6–0 avec un break d’avance dans le deuxième set. Il a commencé à très bien jouer. Les choses ont basculé très vite. J’ai continué à y croire et je suis resté dans le match. J’ai pensé au match de Korda contre Alcaraz hier (dimanche), c’était un peu simi­laire. Un set et un break pour Korda. Puis le troi­sième set. J’ai essayé de rester dans le coup et j’ai continué à y croire. Le troi­sième set a été un très bon set de la part de nous deux. Ça s’est terminé en ma faveur. »

Francisco Cerundolo says he thought about Sebastian Korda’s win over Carlos Alcaraz in Miami during his match against Medvedev, ‘it was kind of similar. A set and a break for Korda.. Then 3rd set. I kept belie­ving’



“It was a great match. Super tough. It was my first time playing… pic.twitter.com/Sqx76XzQIK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026

Daniil Medvedev est déjà le cinquième joueur du top 10 à tomber en Floride après Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime et Ben Shelton.