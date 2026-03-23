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Cerundolo, après sa victoire contre Medvedev : « J’ai pensé au match de Korda contre Alcaraz. C’était un peu similaire »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il restait sur un titre à Dubaï et une finale à Indian Wells, Daniil Medvedev a été stoppé dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami par un toujours redou­table Francisco Cerundolo, 19e mondial.

Balayé dans la première manche, puis breaké d’entrée dans le deuxième set, le Russe est pour­tant parvenu à renverser la dyna­mique pour recoller à une manche partout. Mais il a fina­le­ment cédé après 2h19 de jeu : 6–0, 4–6, 7–5.

L’Argentin a parfai­te­ment résumé la physio­nomie de la rencontre lors de son inter­view sur le court :

« C’était un super match. Super diffi­cile. C’était la première fois que je jouais contre Daniil, proba­ble­ment l’un des seuls joueurs contre qui je n’avais jamais joué sur le circuit. Je ne savais pas à quoi m’at­tendre. Je ne m’étais jamais entraîné avec lui. Je l’ai beau­coup vu jouer cette année. Il a fait une super saison jusqu’à présent. Je savais que ce serait super diffi­cile. Je ne m’at­ten­dais pas à mener 6–0 avec un break d’avance dans le deuxième set. Il a commencé à très bien jouer. Les choses ont basculé très vite. J’ai continué à y croire et je suis resté dans le match. J’ai pensé au match de Korda contre Alcaraz hier (dimanche), c’était un peu simi­laire. Un set et un break pour Korda. Puis le troi­sième set. J’ai essayé de rester dans le coup et j’ai continué à y croire. Le troi­sième set a été un très bon set de la part de nous deux. Ça s’est terminé en ma faveur. »

Daniil Medvedev est déjà le cinquième joueur du top 10 à tomber en Floride après Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime et Ben Shelton. 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 20:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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