Alors qu’il restait sur un titre à Dubaï et une finale à Indian Wells, Daniil Medvedev a été stoppé dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami par un toujours redoutable Francisco Cerundolo, 19e mondial.
Balayé dans la première manche, puis breaké d’entrée dans le deuxième set, le Russe est pourtant parvenu à renverser la dynamique pour recoller à une manche partout. Mais il a finalement cédé après 2h19 de jeu : 6–0, 4–6, 7–5.
L’Argentin a parfaitement résumé la physionomie de la rencontre lors de son interview sur le court :
« C’était un super match. Super difficile. C’était la première fois que je jouais contre Daniil, probablement l’un des seuls joueurs contre qui je n’avais jamais joué sur le circuit. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Je ne m’étais jamais entraîné avec lui. Je l’ai beaucoup vu jouer cette année. Il a fait une super saison jusqu’à présent. Je savais que ce serait super difficile. Je ne m’attendais pas à mener 6–0 avec un break d’avance dans le deuxième set. Il a commencé à très bien jouer. Les choses ont basculé très vite. J’ai continué à y croire et je suis resté dans le match. J’ai pensé au match de Korda contre Alcaraz hier (dimanche), c’était un peu similaire. Un set et un break pour Korda. Puis le troisième set. J’ai essayé de rester dans le coup et j’ai continué à y croire. Le troisième set a été un très bon set de la part de nous deux. Ça s’est terminé en ma faveur. »
Francisco Cerundolo says he thought about Sebastian Korda’s win over Carlos Alcaraz in Miami during his match against Medvedev, ‘it was kind of similar. A set and a break for Korda.. Then 3rd set. I kept believing’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026
“It was a great match. Super tough. It was my first time playing… pic.twitter.com/Sqx76XzQIK
Daniil Medvedev est déjà le cinquième joueur du top 10 à tomber en Floride après Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime et Ben Shelton.
Publié le lundi 23 mars 2026 à 20:13