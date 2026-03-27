Ce n’est pas la première fois que Francisco Cerundolo passe à côté d’un grand rendez‐vous depuis le début de sa carrière. Pression trop importante ou simple malchance, l’Argentin a en tout cas expliqué après sa déculottée face à Alexander Zverev en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–2, en 1h) qu’il ne se sentait tout simplement pas bien.
Et forcément cela ne pardonne pas face à un joueur du calibre de l’Allemand qui a en plus livré une rencontre de très haut niveau.
« Je quitte le tournoi avec un sentiment horrible. J’ai très mal joué ce match ; dès l’échauffement, je me sentais un peu bizarre, et cela s’est reflété par la suite sur le terrain. Contre ce genre d’adversaires, on ne peut pas se permettre de mal jouer ; même s’il a été impressionnant et a réussi de nombreux coups gagnants, j’étais quant à moi très tendu et j’ai commis plusieurs erreurs. Au final, ces joueurs ne vous laissent aucune chance. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 12:11