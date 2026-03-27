Ce n’est pas la première fois que Francisco Cerundolo passe à côté d’un grand rendez‐vous depuis le début de sa carrière. Pression trop impor­tante ou simple malchance, l’Argentin a en tout cas expliqué après sa décu­lottée face à Alexander Zverev en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–2, en 1h) qu’il ne se sentait tout simple­ment pas bien.

Et forcé­ment cela ne pardonne pas face à un joueur du calibre de l’Allemand qui a en plus livré une rencontre de très haut niveau.

« Je quitte le tournoi avec un senti­ment horrible. J’ai très mal joué ce match ; dès l’échauf­fe­ment, je me sentais un peu bizarre, et cela s’est reflété par la suite sur le terrain. Contre ce genre d’ad­ver­saires, on ne peut pas se permettre de mal jouer ; même s’il a été impres­sion­nant et a réussi de nombreux coups gagnants, j’étais quant à moi très tendu et j’ai commis plusieurs erreurs. Au final, ces joueurs ne vous laissent aucune chance. »