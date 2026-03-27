Accueil ATP ATP - Miami

Cerundolo, dépité après sa lourde défaite contre Zverev : « Je quitte le tournoi avec un senti­ment horrible »

Par
Thomas S
-
865
Tennis - Miami 2026 - ATP - 23/03/2026

Ce n’est pas la première fois que Francisco Cerundolo passe à côté d’un grand rendez‐vous depuis le début de sa carrière. Pression trop impor­tante ou simple malchance, l’Argentin a en tout cas expliqué après sa décu­lottée face à Alexander Zverev en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–2, en 1h) qu’il ne se sentait tout simple­ment pas bien.

Et forcé­ment cela ne pardonne pas face à un joueur du calibre de l’Allemand qui a en plus livré une rencontre de très haut niveau. 

« Je quitte le tournoi avec un senti­ment horrible. J’ai très mal joué ce match ; dès l’échauf­fe­ment, je me sentais un peu bizarre, et cela s’est reflété par la suite sur le terrain. Contre ce genre d’ad­ver­saires, on ne peut pas se permettre de mal jouer ; même s’il a été impres­sion­nant et a réussi de nombreux coups gagnants, j’étais quant à moi très tendu et j’ai commis plusieurs erreurs. Au final, ces joueurs ne vous laissent aucune chance. »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 12:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.