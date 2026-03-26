Accueil ATP ATP - Miami

Cerundolo pose le débat : « Dans le vestiaire, j’en parle avec mes collègues et tous disent la même chose : dès le premier tour, à part peut‐être Alcaraz, n’importe quel match est une guerre »

Par
Laurent Trupiano
-
1180
Tennis - Miami 2026 - ATP - 23/03/2026

Le joueur argentin, qualifié pour les quarts de finale sur le Masters 1000 de Miami et opposé à Alexander Zverev cette nuit (pas avant 00h), fait un constat très clair sur le circuit actuel. 

Comme Francisco Cerundolo le précise, on peut réaliser une grosse perfor­mance le mardi et perdre le mercredi. C’est d’ailleurs ce qui arrivé à Sebastian Korda cette semaine, battu par le jeune Landaluce, deux jours après avoir sorti Carlos Alcaraz. 

« Le tennis est trop équi­libré. Dans le vestiaire, j’en parle avec mes collègues et tous disent la même chose : dès le premier tour, à part peut‐être Alcaraz, n’importe quel match est une guerre. Tu peux le voir dans le tableau : quelqu’un bat le numéro un et au tour suivant perd contre le 150e mondial. Quelqu’un qui ne connaît pas le tennis voit ça et se dit « qu’est-ce qui lui est arrivé ? », mais non, c’est que l’autre joue aussi un très bon tennis. À part les trois du haut (Alcaraz, Sinner, Zverev) et Djokovic, qui sont les plus régu­liers, le reste monte et descend tout le temps. Aujourd’hui, c’est très équi­libré et il s’agit de cher­cher la constance pendant neuf mois par an. »

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.