Le joueur argentin, qualifié pour les quarts de finale sur le Masters 1000 de Miami et opposé à Alexander Zverev cette nuit (pas avant 00h), fait un constat très clair sur le circuit actuel.
Comme Francisco Cerundolo le précise, on peut réaliser une grosse performance le mardi et perdre le mercredi. C’est d’ailleurs ce qui arrivé à Sebastian Korda cette semaine, battu par le jeune Landaluce, deux jours après avoir sorti Carlos Alcaraz.
« Le tennis est trop équilibré. Dans le vestiaire, j’en parle avec mes collègues et tous disent la même chose : dès le premier tour, à part peut‐être Alcaraz, n’importe quel match est une guerre. Tu peux le voir dans le tableau : quelqu’un bat le numéro un et au tour suivant perd contre le 150e mondial. Quelqu’un qui ne connaît pas le tennis voit ça et se dit « qu’est-ce qui lui est arrivé ? », mais non, c’est que l’autre joue aussi un très bon tennis. À part les trois du haut (Alcaraz, Sinner, Zverev) et Djokovic, qui sont les plus réguliers, le reste monte et descend tout le temps. Aujourd’hui, c’est très équilibré et il s’agit de chercher la constance pendant neuf mois par an. »
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 11:45