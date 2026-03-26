Le joueur argentin, qualifié pour les quarts de finale sur le Masters 1000 de Miami et opposé à Alexander Zverev cette nuit (pas avant 00h), fait un constat très clair sur le circuit actuel.

Comme Francisco Cerundolo le précise, on peut réaliser une grosse perfor­mance le mardi et perdre le mercredi. C’est d’ailleurs ce qui arrivé à Sebastian Korda cette semaine, battu par le jeune Landaluce, deux jours après avoir sorti Carlos Alcaraz.

« Le tennis est trop équi­libré. Dans le vestiaire, j’en parle avec mes collègues et tous disent la même chose : dès le premier tour, à part peut‐être Alcaraz, n’importe quel match est une guerre. Tu peux le voir dans le tableau : quelqu’un bat le numéro un et au tour suivant perd contre le 150e mondial. Quelqu’un qui ne connaît pas le tennis voit ça et se dit « qu’est-ce qui lui est arrivé ? », mais non, c’est que l’autre joue aussi un très bon tennis. À part les trois du haut (Alcaraz, Sinner, Zverev) et Djokovic, qui sont les plus régu­liers, le reste monte et descend tout le temps. Aujourd’hui, c’est très équi­libré et il s’agit de cher­cher la constance pendant neuf mois par an. »