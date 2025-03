Lors de la dernière émis­sion de « Sans Filet » sur Winamax, consa­crée à la victoire de Jakub Mensik contre Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Miami, le jour­na­liste Frédéric Verdier a évoqué avec enthou­siasme le niveau de la jeune géné­ra­tion sur le circuit ATP.

💎 « La victoire de Mensik est une nouvelle preuve que les moins de 22 ans sont armés pour aller jusqu’au bout. Ils ont ça dans la tronche. Il n’y a pas que Fonseca, Mensik, Fils… Ils sont désor­mais nombreux à pouvoir frapper un grand coup. »



« On voit, semaine après semaine, même chez les filles, des joueurs qui se révèlent, qui font grosse impres­sion et qui vont même parfois au bout. Cette victoire de Mensik contre Djokovic est une nouvelle preuve que les moins de 22 ans sont prêts à gagner. Ils ne sont pas juste prêts à faire un exploit, à bien jouer sur un grand terrain, face à un grand joueur, et éven­tuel­le­ment perdre à la fin, ils sont armés pour aller jusqu’au bout. Ils ont ça dans la tronche. C’est rela­ti­ve­ment nouveau à cette échelle‐là. Il n’y a pas que Fonseca, Mensik, Fils, Draper… On a l’im­pres­sion qu’il y a dix mecs qui sont très jeunes, mais tous capables de frapper un grand coup jusqu’à gagner un tournoi comme Miami. »