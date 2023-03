C’est sans aucun doute la très belle histoire de cet Open de Miami.

119e joueur mondial avant d’ar­river en Floride et issu des quali­fi­ca­tions, l’Américain Christopher Eubanks est sur un petit nuage depuis qu’il est assuré de réaliser son rêve en inté­grant pour la toute première fois de sa carrière le top 100 mondial.

Mais le joueur de 26 ans ne s’est pas arrêté en là en se quali­fiant pour les quarts de finale du Masters 1000 flori­dien ce mardi après s’être imposé face à un Adrian Mannarino qui n’a d’ailleurs pas été tendre avec son adver­saire à l’issue de la rencontre.

C’est donc avec une grande émotion qu’il s’est présenté devant la presse. « Voir les gens me tendre la main en me disant : ‘Tu le mérites’ et me conforter dans l’idée que ce que j’ai fait n’est pas inutile… C’est la partie la plus folle. Le Top 100 était fou, vous avez vu mon émotion… après avoir vu les messages, j’ai eu l’im­pres­sion de pleurer constam­ment. Pour tous les joueurs, être dans le Top 100, c’est un gros deal, c’est comme de dire, ‘hey ça y est, tu es un vrai pro main­te­nant !’ À un moment donné, une semaine dans le monde, tu fais partie des 100 meilleurs. Il y a tant de joueurs de tennis et je suis assis là main­te­nant. C’est telle­ment embar­ras­sant de pleurer, mais non, ça fait du bien. Mon premier quart de finale en Masters 1000, c’est vrai­ment, vrai­ment spécial. Je me sens bien maintenant. »