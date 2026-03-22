Malgré les pépins physiques et les blessures à répétition ces dernières années, Marin Cilic reste 49e mondial et continue d’obtenir des résultats intéressants sur le circuit, comme à Miami où il s’est qualifié pour le troisième tour.
Le Croate a même sauvé une balle de match avant de venir à bout de l’Américain Brandon Nakashima (2−6, 6–4, 7–6[7], en 2h31 de jeu), quelques jours après s’être offert Alexei Popyrin.
Après Jimmy Connors, Roger Federer et Gaël Monfils, Cilic devient le quatrième joueur de de 37 ans ou plus à renverser un match à Miami.
4 – His first at an ATP Masters 1000 event since Rome in 2022, Marin Cilic is now one of four players aged 37+ to claim a comeback win at the Miami Open after Jimmy Connors (1992), Roger Federer (2019) and Gael Monfils (2024) – since 1990. Guns !#MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/HCUgzgwGk4— OptaAce (@OptaAce) March 22, 2026
Pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale, le vainqueur de l’US Open affrontera l’un des cadors actuels du circuit en la personne d’Alexander Zverev, 4e mondial.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 15:40