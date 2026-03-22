Malgré les pépins physiques et les bles­sures à répé­ti­tion ces dernières années, Marin Cilic reste 49e mondial et continue d’ob­tenir des résul­tats inté­res­sants sur le circuit, comme à Miami où il s’est qualifié pour le troi­sième tour.

Le Croate a même sauvé une balle de match avant de venir à bout de l’Américain Brandon Nakashima (2−6, 6–4, 7–6[7], en 2h31 de jeu), quelques jours après s’être offert Alexei Popyrin.

Après Jimmy Connors, Roger Federer et Gaël Monfils, Cilic devient le quatrième joueur de de 37 ans ou plus à renverser un match à Miami.

4 – His first at an ATP Masters 1000 event since Rome in 2022, Marin Cilic is now one of four players aged 37+ to claim a come­back win at the Miami Open after Jimmy Connors (1992), Roger Federer (2019) and Gael Monfils (2024) – since 1990. Guns !#MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/HCUgzgwGk4 — OptaAce (@OptaAce) March 22, 2026

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, le vain­queur de l’US Open affron­tera l’un des cadors actuels du circuit en la personne d’Alexander Zverev, 4e mondial.