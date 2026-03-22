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Connors, Federer et Monfils rejoints par un dino­saure du circuit !

Par
Baptiste Mulatier
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Malgré les pépins physiques et les bles­sures à répé­ti­tion ces dernières années, Marin Cilic reste 49e mondial et continue d’ob­tenir des résul­tats inté­res­sants sur le circuit, comme à Miami où il s’est qualifié pour le troi­sième tour. 

Le Croate a même sauvé une balle de match avant de venir à bout de l’Américain Brandon Nakashima (2−6, 6–4, 7–6[7], en 2h31 de jeu), quelques jours après s’être offert Alexei Popyrin. 

Après Jimmy Connors, Roger Federer et Gaël Monfils, Cilic devient le quatrième joueur de de 37 ans ou plus à renverser un match à Miami. 

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, le vain­queur de l’US Open affron­tera l’un des cadors actuels du circuit en la personne d’Alexander Zverev, 4e mondial. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 15:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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