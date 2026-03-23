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Corentin Moutet, avant de défier Sinner : « Je sais ce que j’ai à faire, et me confronter à Alcaraz, Zverev ou là Jannik, c’est le moyen pour moi de voir le chemin qu’il me reste à parcourir »

Par
Baptiste Mulatier
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Au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le Français Corentin Moutet va défier le numéro 2 mondial, Jannik Sinner. Il l’a déjà affronté une fois, c’était en huitièmes de finale à Roland‐Garros en 2024. Il avait mené d’un set et d’un break avant de s’in­cliner en quatre manches (2−6, 6–3, 6–2, 6–1).

 « Je le prends comme une chance de pouvoir me mesurer aux meilleurs. À chaque fois, j’ar­rive sur le match en essayant de trouver les solu­tions pour sortir vain­queur. Je sais ce que j’ai à faire, on va voir ce que ça donne. Me confronter à Alcaraz, Zverev ou là Sinner, c’est le moyen pour moi de voir le chemin qu’il me reste à parcourir », a déclaré le 33e joueur mondial au micro L’Equipe avant de retrouver l’Italien. 

Le duel entre les deux hommes aura lieu dans le nuit de lundi à mardi (minuit, heure française). 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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