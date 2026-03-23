Au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le Français Corentin Moutet va défier le numéro 2 mondial, Jannik Sinner. Il l’a déjà affronté une fois, c’était en huitièmes de finale à Roland‐Garros en 2024. Il avait mené d’un set et d’un break avant de s’in­cliner en quatre manches (2−6, 6–3, 6–2, 6–1).

« Je le prends comme une chance de pouvoir me mesurer aux meilleurs. À chaque fois, j’ar­rive sur le match en essayant de trouver les solu­tions pour sortir vain­queur. Je sais ce que j’ai à faire, on va voir ce que ça donne. Me confronter à Alcaraz, Zverev ou là Sinner, c’est le moyen pour moi de voir le chemin qu’il me reste à parcourir », a déclaré le 33e joueur mondial au micro L’Equipe avant de retrouver l’Italien.

Le duel entre les deux hommes aura lieu dans le nuit de lundi à mardi (minuit, heure française).