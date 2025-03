Le Français Corentin Moutet, qui figure dans la liste des joueurs soute­nant publi­que­ment la déci­sion de la PTPA (l’association des joueurs co‐fondée par Novak Djokovic en 2019) d’attaquer en justice l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA, a poussé un coup de gueule au micro de L’Equipe.

« Ce n’est pas moi qui ai écrit la lettre, moi je soutiens leur mouve­ment. Je n’ai pas écrit chaque mot qu’ils ont dit. À eux de faire leur travail et je leur fais confiance là‐dessus. Sur la façon dont les choses sont gérées, le montant des amendes qu’on nous met. C’est de plus en plus gros. On peut prendre 10 000 euros d’amende comme ça, toutes les semaines, pour avoir cassé une raquette. Quand j’en casse une, je ne suis pas fier de moi, ce n’est pas l’image que je veux donner mais de là à payer 10 000 euros d’amende pour ça… Je pense qu’on travaille dur pour gagner notre argent, on a notre équipe à payer, on a énor­mé­ment de frais donc ça reste beau­coup d’argent. Je pense que la notion d’argent est à remettre à l’ordre du jour dans les bureaux. Après, si je devais citer tout ce qui n’est pas normal, ça pren­drait du temps. Ce n’est pas forcé­ment à moi de prendre la parole mais je soutiens leur mouve­ment à 100 %. »