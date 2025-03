Dans des propos accordés à TNT Sports et relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 2 mondial, Alex Corretja, a partagé une réflexion inté­res­sante concer­nant son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, à qui il glisse quelques conseils.

« Je crois qu’Alcaraz ne peut pas perdre son ADN, il ne peut pas perdre sa person­na­lité, mais il doit comprendre que la vie ne sera pas toujours joyeuse, qu’il ne pourra pas toujours s’amuser, qu’il ne pourra pas toujours s’amuser, rire et dire : ‘Eh bien, c’est là que je suis à mon meilleur’. Il y a des jours où il ne pourra pas le faire. Et je pense qu’il y a eu des moments, notam­ment l’année dernière, à Roland Garros, où il l’a très bien accepté. S’il joue 70, 80 matches par saison, il y aura des moments où il devra se serrer la cein­ture et accepter que ce jour‐là, il doit simple­ment gagner, peut‐être sans se sentir brillant, sans donner autant de spec­tacle, mais en se concen­trant sur l’ob­ten­tion de ce match. Et je pense que c’est toujours le débat qu’il doit avoir en interne, parce qu’il est habitué à ce que tout se passe très bien, à ce qu’il sente la balle parfai­te­ment. Que se passe‐t‐il lorsque ce n’est pas le cas ? Je pense que cela génère de l’an­xiété, de la nervosité. »