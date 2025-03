Quart de fina­liste l’an dernier, demi‐finaliste en 2023 et vain­queur du Masters 1000 de Miami en 2022, Carlos Alcaraz est sorti dès son entrée en lice au deuxième tour en Floride ce vendredi. Alors qu’il avait remporté le premier set, le numéro 3 mondial a été renversé par l’ex­pé­ri­menté David Goffin : 5–7, 6–4, 6–3, en 2h20 de jeu.

L’Espagnol, qui a notam­ment failli côté coup droit avec 28 fautes directes, s’est exprimé après sa défaite dans des propos relayés par Punto de Break.

« Mon niveau était mauvais, je le recon­nais, c’était un meilleur joueur que moi. Après le premier set, je pense qu’il a commencé à être meilleur et que mon niveau a baissé, même s’il jouait déjà bien. Son pour­cen­tage de service l’a beau­coup aidé à augmenter son niveau de jeu mais, en général, je pense que mon niveau de jeu a été très faible. Je n’ai pas bien joué, et physi­que­ment je ne me sentais pas bien non plus. Dans ce genre de match, quand vous n’avez pas confiance en vous, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan du tennis, tout devient beau­coup plus diffi­cile, je pense que cela s’est vu dans le deuxième et le troi­sième set, où je n’ai pas pu me pousser à jouer un meilleur tennis. Dès les premiers jeux, j’ai commencé à jouer moins bien, à faire des erreurs, jusqu’à ce qu’il me breake. Le fait d’être mené d’un break dans le troi­sième set m’a fait me sentir très mal ».