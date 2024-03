Daniil Medvedev n’a pas le choix.

Faisant face à la nouvelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe sait perti­nem­ment qu’il va devoir progresser et diver­si­fier son jeu pour riva­liser avec eux et les battre. Il ne s’en est d’ailleurs pas caché avant le début du tournoi en décla­rant qu’il allait essayer d’adapter son jeu face à ces deux phénomènes.

Et visi­ble­ment, Daniil ne veut pas perdre de temps comme il l’a confié après sa victoire cette nuit, au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, face à Cameron Norrie (7−5, 6–1) contre lequel il a remporté 8 de ses 12 approches au filet.

« Contre Cameron, il n’est pas facile d’aller au filet. J’ai l’im­pres­sion qu’il vous donne une balle moyenne où vous vous sentez capable de le faire, et ensuite il aime vous passer, un peu comme je le fais parfois. J’ai donc été assez prudent au moment de monter au filet, mais quand j’ai eu l’oc­ca­sion de le faire, je l’ai fait. J’ai l’im­pres­sion que je m’amé­liore beau­coup au filet cette année, et c’est une partie de mon jeu que je veux améliorer, donc je suis assez content. »