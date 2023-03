Quelques jours seule­ment après sa lourde défaite en finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev était de passage en confé­rence de presse d’avant tournoi à Miami où il a été inter­rogé sur un éven­tuel chan­ge­ment de stra­tégie en cas de revanche face au numéro un mondial en Floride.

« Je vais certai­ne­ment attendre un vrai match sur un court rapide pour voir si mon posi­tion­ne­ment sur le terrain fonc­tionne quand la balle vole plus vite dans l’air et que l’ad­ver­saire n’a pas autant de temps pour jouer le service et la volée ou pour jouer depuis la ligne de fond. Les courts sont très rapides ici, donc je ne vais pas pleurer. Lors de la finale d’Indian Wells, il y a eu un moment où j’ai essayé de jouer un peu plus agressif, plus près de la ligne, mais sur ces deux jeux, Carlos servait des bombes, donc ça ne m’a pas aidé. Ce n’est pas si facile de changer la dyna­mique d’un match, vu de l’ex­té­rieur, ça a l’air différent. »