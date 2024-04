L’entraineur de Sinner est confiant car il pense que son joueur n’a pas fini de progresser et qu’il a encore une vraie marge de manoeuvre pour proposer un tennis encore plus perfor­mant et complet.

On ne peut le contre­dire car il est vrai que Jannik pour le moment s’ap­puie surtout sur son jeu de fond de court puis­sant et précis. S’il progresse dans le petit jeu et aussi la volée, il risque de devenir un vrai monstre.

« Jannik est un bon gars et c’est un plaisir de travailler avec lui. Il joue avec une grande confiance en ce moment, le niveau qu’il a exprimé ces derniers jours a été fantas­tique, mais je suis sûr qu’il peut faire encore mieux. L’évolution de Jannik est encore en cours, avec le temps il deviendra encore plus fort, plus rapide, plus sage et plus intel­li­gent. Il s’amé­lio­rera encore, j’en suis sûr. »