55e mondial à 34 ans, David Goffin est toujours capable de réaliser de gros coups sur le circuit.Il l’a prouvé avec cette victoire surprise surprise et de pres­tige face à Carlos Alcaraz au deuxième tour du Masters 1000 de Miami.

Le « métro­nome » belge a livré une pres­ta­tion parfaite pour décro­cher une une quatrième victoires en cinq matchs face au top 3 depuis 2020. Une statis­tique assez dingue pour Goffin qui a donné dans des propos relayés par DH la clef tactique de sa deuxième victoire d’af­filée contre l’Espagnol (après 2022 à Astana).

« C’est une sensa­tion extra­or­di­naire. Parfois, certains matchs sont durs, et il faut s’ac­cro­cher, comme lors de mon premier tour. Et après, vous êtes heureux d’avoir un deuxième tour comme celui‐ci, dans un grand stade. C’est pour cela que je continue à jouer au tennis. J’ai essayé de profiter de ce moment. J’espérais me sentir bien et ce fut le cas physi­que­ment. J’étais prêt à me battre et je sentais bien la balle. C’est le genre de soirée où on se sent bien et on savoure chaque point disputé. La clé était d’être agressif en retour, surtout sur sa deuxième balle. Parfois, il trouve la cible sur la première et il n’y a rien à faire. Même si je ratais, je ne pouvais pas être passif, sans quoi il pour­rait s’ap­puyer sur son coup droit. En fait, il a tout, et alors, je suis mort. Et ce fut l’épi­logue parfait, avec cette balle de match, où je retourne bien et je lâche mon coup droit ensuite. C’était super ! ».

Coming up clutch 🤩@David__Goffin vs Top 3



Before 2020 : 4–24

Since 2020 : 4–1#MiamiOpen pic.twitter.com/2L1JbReVw4 — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2025

Pour une place en huitièmes de finale, David Goffin défiera désor­mais l’Américain Brandon Nakashima (32e mondial).