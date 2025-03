Venus en nombre dans les tribunes pour soutenir leur nouveau « chou­chou », Joao Fonseca, contre Alex de Minaur au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, les suppor­ters brési­liens ont créé une atmo­sphère digne des plus grandes heures de la Coupe Davis.

Une ambiance appré­ciée par De Minaur, qui a laissé ce message sur la caméra après sa victoire : « Rio Open ».

De Minaur on the Brazilian crowd.



« I’m not gonna get too many chances to play in an atmos­phere like this one. It was a lot of fun.«



I hope this calms down some of the insane over­reac­tions I’ve read tonight about crowd’s beha­vior. It was elec­tric, fun, special. Rarely… pic.twitter.com/c04KTbIhWN