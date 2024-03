De passage à Miami où il a été invité à donner son avis sur le GOAT (Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps), Juan Martin Del Potro n’a pas encore voulu tran­cher en faveur de Novak Djokovic.

Le pregun­tamos a @delpotrojuan quién es el mejor de todos los tiempos pic.twitter.com/yuxucjiTlZ — Danny Miche🎾📺📻🎙 (@dannymiche) March 26, 2024

« Chacun a été le meilleur de l’his­toire à des moments diffé­rents. De 2006 à 2009, Roger était imbat­table, mais sur terre battue, Rafa était le meilleur. Novak a encore un long chemin à parcourir, il a gagné plus de titres qu’eux et on en parle encore. Je pense que s’il gagne encore quelques tour­nois du Grand Chelem, peu importe le nombre de fans de Roger et Rafa. »