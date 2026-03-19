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« Derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il est actuel­le­ment le troi­sième meilleur joueur du monde », affirme Sam Querrey

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Dubaï et fina­liste à Indian Wells, où il a battu Carlos Alcaraz avant de céder en finale contre Jannik Sinner, Daniil Medvedev a remis les pendules à l’heure ces dernières semaines. 

Mais s’il occupe pour le moment le 10e rang mondial, l’an­cien joueur améri­cain Sam Querrey le consi­dère à l’heure actuelle comme la troi­sième « force » du circuit derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, mais devant des joueurs comme Novak Djokovic et Alexander Zverev. 

« Medvedev est‐il le troi­sième meilleur joueur du monde à l’heure actuelle ? Je pense que oui. Je sais que c’est un biais de récence, mais dans mon clas­se­ment, il est le numéro trois mondial en ce moment », affirme l’ex‐11e mondial dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365.

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 08:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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