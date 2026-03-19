Titré à Dubaï et finaliste à Indian Wells, où il a battu Carlos Alcaraz avant de céder en finale contre Jannik Sinner, Daniil Medvedev a remis les pendules à l’heure ces dernières semaines.
Mais s’il occupe pour le moment le 10e rang mondial, l’ancien joueur américain Sam Querrey le considère à l’heure actuelle comme la troisième « force » du circuit derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, mais devant des joueurs comme Novak Djokovic et Alexander Zverev.
« Medvedev est‐il le troisième meilleur joueur du monde à l’heure actuelle ? Je pense que oui. Je sais que c’est un biais de récence, mais dans mon classement, il est le numéro trois mondial en ce moment », affirme l’ex‐11e mondial dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 08:42