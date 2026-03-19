Titré à Dubaï et fina­liste à Indian Wells, où il a battu Carlos Alcaraz avant de céder en finale contre Jannik Sinner, Daniil Medvedev a remis les pendules à l’heure ces dernières semaines.

Mais s’il occupe pour le moment le 10e rang mondial, l’an­cien joueur améri­cain Sam Querrey le consi­dère à l’heure actuelle comme la troi­sième « force » du circuit derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, mais devant des joueurs comme Novak Djokovic et Alexander Zverev.

« Medvedev est‐il le troi­sième meilleur joueur du monde à l’heure actuelle ? Je pense que oui. Je sais que c’est un biais de récence, mais dans mon clas­se­ment, il est le numéro trois mondial en ce moment », affirme l’ex‐11e mondial dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365.